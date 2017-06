ESCLUSIVA TMW - Novara, gli occhi di SPAL e Salernitana su Macheda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi il Novara ha annunciato il proseguimento del rapporto con Federico Macheda, attaccante ex Manchester United arrivato in Piemonte lo scorso gennaio e autore di 7 reti nella seconda parte di stagione. Il futuro però potrebbe essere lontano da Novara, visto che secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb su di lui hanno messo gli occhi due società: si tratta della SPAL, club neopromosso in A che ha incentrato il suo progetto sui giocatori italiani e della Salernitana.