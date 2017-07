ESCLUSIVA TMW - Novara, in arrivo Katuma. Domani sarà in Italia

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo in dirittura d’arrivo per il Novara. Il club azzurro, come raccolto da TMW, ha chiuso per il belga-congolese Aron Katuma, classe 2000. Il giocatore, esterno di centrocampo e d’attacco assistito dalla DGP Management, arriva dal Club Mouscron, domani sarà in Italia per le visite mediche e lunedì firmerà con il suo nuovo club.