ESCLUSIVA TMW - Novara, interessamento per il centrocampista Ronaldo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Novara avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Salernitana, ma di proprietà della Lazio, Ronaldo Pompeu da Silva in vista della prossima stagione. Il calciatore classe '90 nei giorni scorsi era stato accostato alla Pro Vercelli, dove aveva già giocato in passato, per cui potrebbe profilarsi un derby piemontese per il brasiliano.