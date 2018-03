ESCLUSIVA TMW - Novara, l’Hajduk Spalato piomba su Paroutis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene croate per il giovane attaccante del Novara Danil Paroutis. Cipriota ma croato d’origine, Paroutis è entrato nel mirino dell’Hajduk Spalato. Ci sono stati dei contatti tra l’entourage di Paroutis e la società croata. Lavori in corso, l’Hajduk guarda in casa Novara...