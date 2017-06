ESCLUSIVA TMW - Novara, per la panchina Brocchi, Di Carlo e non solo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la separazione con Roberto Boscaglia è iniziata la ricerca del Novara di un nuovo allenatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com al momento sono sotto esami i nomi di Cristian Brocchi, ex tecnico del Brescia, e Domenico Di Carlo che nelle prossime settimane potrebbe separarsi dallo Spezia. Da non escludere, però, anche un nome a sorpresa ancora non emerso agli onori della cronaca.