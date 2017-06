ESCLUSIVA TMW - Novara, salta l'accordo con Massimo Oddo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Clamoroso stop alla pista di mercato che voleva Massimo Oddo vicino al Novara. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico, ancora legato al Pescara da un contratto fino al 2019, preferisce attendere ancora qualche giorno prima di fare una scelta in vista della prossima stagione. Uno stand-by che il Novara non può accettare, con il futuro della panchina azzurra che torna nuovamente in bilico.