ESCLUSIVA TMW - Novara, Simeri si annuncia: "Devo solo firmare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo l’ottima stagione nelle file della Folgore Caratese in Serie D, con 24 gol segnati, l’attaccante ventiquattrenne Simone Simeri è pronto al grande salto al Novara in Serie B. Presente al Galà AIC dei Dilettanti svoltosi ieri a Nola, Simeri ha commentato il premio che ha ricevuto, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

“Per me la prima stagione trascorsa al Nord è stata emozionante. Con l’aiuto della squadra e del presidente Michele Criscitiello, ho fatto un’annata da nove in pagella, come qualcuno ha sottolineato”.

Com’è Michele Criscitiello nel ruolo di presidente di società?

“Una persona squisita…

Visto che Criscitiello è il cognato del presidente del Novara, per lei potrebbero spalancarsi le porte della Serie B, proprio al Novara. Possiamo dire che se lo è anche meritato.

“Infatti, è quasi fatta. Dovrei firmare un biennale. È merito del presidente, diciamo che averlo conosciuto è stato anche utile. Lo ringrazio per avermi dato questa possibilità, e mi auguro di ricambiarlo nel miglior modo possibile”.

Per un giovane che viene dal Sud come lei diventa quasi obbligatorio spostarsi al Nord Italia per cercare di agevolare la propria carriera.

“Esatto. In due anni al Sud ho fatto i miei trenta gol, e ho avuto poca visibilità, invece quando mi sono trasferito al Nord, ho segnato ventiquattro gol, e già a gennaio di quest’anno ho ricevuto delle proposte. Sono riuscito a realizzare finalmente il sogno di poter andare in Serie B. Era questo il mio desiderio. Cercherò di non fermarmi, e di andare avanti il più possibile”.