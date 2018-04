ESCLUSIVA TMW - Novara, su Dickmann il forte interesse della SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Dickmann, esterno destro classe '96 in forza al Novara, è nel mirino della Spal. Il ventiduenne nato a Milano sembra avere ormai l'esperienza necessaria per il salto di qualità e il club ferrarese è intenzionato a puntare su di lui qualora decidesse privarsi di Lazzari. Per Dickmann in questa stagione venticinque presenze e tre gol.