ESCLUSIVA TMW - Novara, visite mediche per Da Cruz. Contratto fino al 2020

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proseguirà in Italia la carriera di Alessio Da Cruz, esterno sinistro classe 97 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Dordrecht. Cercato da diversi club di Serie B, il calciatore olandese ha scelto il Novara e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. Per l'ex Twente contratto triennale con opzione per la quarta stagione. L'operazione è stata condotta dai procuratori Giorgio Boateng e Menno Groenveld.