ESCLUSIVA TMW - Olbia, il Parma sorpassa il Brescia per Ragatzu

Con 8 reti in 10 giornate Daniele Ragatzu ha fatto volare l'Olbia nei quartieri alti del girone A di Serie C. Un rendimento che non è passato inosservato: il Brescia di Cellino, che lo lanciò minorenne in A ai tempi del Cagliari, da tempo è sulle sue tracce, ma negli ultimi giorni c'è da registrare il forte inserimento del Parma. I ducali sarebbero pronti a mettere sul piatto un importante triennale e avrebbero così sorpassato i lombardi nella corsa al goleador sardo.