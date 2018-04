ESCLUSIVA TMW - Olbia, sfida Brescia-Perugia per il classe '97 Senesi

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sandro Giordano

Perugia e Brescia hanno messo nel mirino un giovane talento dell'Olbia. Secondo quanto raccolto da TMW, i due club di Serie B starebbero infatti seguendo la seconda punta classe '97 Yuri Senesi, che in questa stagione ha collezionato finora quattro gol e quattro assist in 22 presenze. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2019.