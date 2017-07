ESCLUSIVA TMW - Paci: "Ascoli, spero che Cacia resti. Varela bel rinforzo"

© foto di Federico Gaetano

Dalla difesa alla panchina: è questo il passo di Massimo Paci, ex centrale, fra le altre, di Ascoli e Parma, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera da tecnico. L'anno scorso sulla panchina della Civitanovese, ora pronto ad aggiornarsi in attesa della chiamata giusta: "Ogni allenatore vorrebbe se messo nel contesto giusto".

Che Serie B ti aspetti?

"Io credo che sarà un campionato molto difficile: Cremonese, Foggia, Parma e Venezia sono squadre meno abbordabili rispetto alle promosse di edizioni passate.

Quest'anno sono arrivate squadre di alto livello, che faranno le avversarie per vincere. Prevedo una bella sfida in alto, ma bisogna seguire con attenzione anche le zone basse della classifica".

Uno sguardo in casa Ascoli: Cacia andrà via?

"Io spero di no: Daniele ha fatto grandi cose e ha dimostrato attaccamento alla maglia. Io spero di no".

A proposito di Ascoli, si è parlato di te come tecnico della Primavera.

"Mi avevano chiamato, alla fine non è andata in porto per varie vicissitudini e hanno riconfermato il tecnico della scorsa stagione".

L'arrivo di Varela sarà un rinforzo importante per il club marchigiano?

"Bisogna considerare il progetto dell'Ascoli: hanno puntato su un tecnico giovane, cercheranno di assecondarlo nel progetto tecnico. Detto questo, Varela è un giocatore importante che può rompere gli equilibri della partita. Può fare al caso dell'Ascoli, con una tifoseria così può esaltarsi. È un giocatore che può fare la differenza per le sue qualità tecniche e per l'imprevedibilità".

Il tuo futuro?

"Allenerò una squadra di Eccellenza. Inizio a fare l'allenatore con tanta motivazione e voglia di iniziare. Più che parole vorrei fare i fatti, le parole le portano via il vento. L'anno scorso ho investito tanto, andando in giro tra Germania e Inghilterra, studiando ogni minimo dettaglio".