ESCLUSIVA TMW - Padova, serve un attaccante: sondaggio per Macheda

Federico Macheda potrebbe tentare un'altra esperienza in Serie B, dopo la retrocessione in C con la casacca del Novara. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, per l'ex attaccante di Manchester United e Sampdoria s'è registrato un sondaggio del Padova. Appena promossi in cadetteria, i biancoscudati vorrebbero inserire nel proprio organico l'attaccante classe '91.