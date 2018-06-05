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ESCLUSIVA TMW - Padova, vicine tre conferme. E piacciono Sbrissa e Zigoni

05.06.2018 22:41 di Alessio Alaimo  Twitter:    articolo letto 2417 volte
© foto di Federico Gaetano

Padova al lavoro sul mercato. Vicine le conferme di Ravanelli, Capello e Zambataro rispettivamente in prestito da Sassuolo, Cagliari e Atalanta. Per il centrocampo piace Sbrissa del Sassuolo. Mentre in attacco, oltre Monachello, spunta un’altra idea: fari su Zigoni del Venezia. E sullo sfondo Cissé del
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