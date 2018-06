ESCLUSIVA TMW - Padova, vicine tre conferme. E piacciono Sbrissa e Zigoni

© foto di Federico Gaetano

Padova al lavoro sul mercato. Vicine le conferme di Ravanelli, Capello e Zambataro rispettivamente in prestito da Sassuolo, Cagliari e Atalanta. Per il centrocampo piace Sbrissa del Sassuolo. Mentre in attacco, oltre Monachello, spunta un’altra idea: fari su Zigoni del Venezia. E sullo sfondo Cissé del

Benevento...