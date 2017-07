ESCLUSIVA TMW - Palermo, a sorpresa si raffredda Pomini: la situazione

© foto di Federico De Luca

Un affare che sembrava in dirittura d'arrivo, praticamente alle firme. E invece no. Si raffredda a sorpresa la pista Alberto Pomini del Sassuolo (intanto hanno firmato Marson e Goldaniga). Esigenze familiari del giocatore hanno portato ad un temporaneo ripensamento, il Palermo ha lasciato al ragazzo qualche giorno per valutare con calma la situazione e poi eventualmente prenderà in considerazione altre piste. Intanto Pomini riflette...