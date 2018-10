ESCLUSIVA TMW - Palermo, ag.Pomini: “Obiettivo A e rinnovo”

© foto di Federico De Luca

Normale amministrazione. Con la sicurezza di chi sa sempre farsi trovare pronto e la professionalità di chi ha ancora tanta voglia di fare con la maglia del Palermo addosso. Ieri Alberto Pomini ha risposto presente nella partita vinta dai rosanero 0-3 contro il Carpi. “Siamo contenti per la prestazione che è stata di normale amministrazione”, commenta a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello. “Ogni volta che Alberto viene impiegato dimostra di essere all’altezza del posto da titolare. Guardiamo avanti con serenità e concentrazione sul presente e il futuro”. Futuro che per Pomini può essere ancora in rosanero, le trattative per il rinnovo infatti potrebbero presto entrare nel vivo. “La nostra aspirazione - commenta Caravello - è quella di rinnovare. A Palermo Alberto è perfettamente integrato nel progetto della società di riabbracciare la Serie A, vogliamo continuare in rosanero”.