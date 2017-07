ESCLUSIVA TMW - Palermo, ai dettagli per Dawidowicz. E Alastra si riavvicina alla Carrarese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Giuseppe Bellusci un altro difensore per il Palermo. Trattativa ai dettagli per Dawidowicz del Benfica, prestito con diritto di riscatto. Situazione in evoluzione, ma buone possibilità di chiudere. In uscita Fabrizio Alastra si riavvicina alla Carrarese, ma potrebbe uscire dopo l'arrivo di un altro portiere vista la possibile ed imminente cessione di Fulignati al Cesena. Pomini in stand by, attesa una risposta a breve. E Toscano a sorpresa non andrà al Siracusa ma alla Sicula Leonzio, il Palermo è al lavoro...