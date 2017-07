ESCLUSIVA TMW - Palermo, aria di rinnovo per Accardi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Palermo al lavoro, tra mercato, campo e rinnovi. Aria di prolungamento fino al 2020 per il difensore Andrea Accardi, classe 95, che partirà in ritiro e verrà valutato da Bruno Tedino. Accardi e il Palermo vanno avanti insieme. E potrebbe rinnovare anche Luca Fiordilino. Il Palermo blinda i suoi giovani, Accardi e Fiordilino ancora in rosanero...