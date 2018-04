ESCLUSIVA TMW - Palermo, avanza fortemente Stellone: Tedino ad un passo dall’esonero

© foto di Federico Gaetano

Bruno Tedino sempre più lontano dalla panchina del Palermo. Roberto Stellone si avvicina alla panchina rosanero. Mancano le ultime formalità, poi potrebbe esserci l’esonero per Tedino a cui ancora non è stato comunicato nulla ma verrà fatto a breve. Ore calde. Il Palermo sta per cambiare allenatore...