ESCLUSIVA TMW - Palermo, c'è l'offerta a Coronado. Idea Pegolo, Parma su Alastra

© foto di Federico Gaetano

Palermo molto attivo sul mercato, il ds Fabio Lupo è al lavoro per rinforzare la squadra. Offerto un quadriennale a Igor Coronado del Trapani, c'è il gradimento del giocatore e oggi il suo agente incontrerà i granata per stabilire la destinazione futura. Ci pensa anche il Chievo. Chievo che valuta Struna del Palermo, il difensore e il suo entourage spingono per andare via ma si cerca un'intesa perché al momento il club gialloblù non dispone né di liquidità e né di contropartite gradite ai rosanero. Ieri Zamparini ha rilasciato un'intervista nella quale ha fatto sapere che il Palermo potrebbe prendere un portiere esperto pur ribadendo la titolarità di Posavec: ci sono stati dei contatti per Pegolo. E oggi il Palermo intensificherà i contatti con l'entourage di Luca Antei, che potrebbe essere una contropartita nell'eventualità in cui partisse Goldaniga proprio in direzione Sassuolo, anche se l'idea dei rosanero è di tenere il difensore e prendere anche Antei. In uscita Fulignati che ha mercato in serie B, mentre il Parma ha fatto un sondaggio per Fabrizio Alastra. In giornata invece è previsto un incontro importante per tanti giocatori del Palermo: il ds Lupo incontrerà Davor Curkovic, procuratore di gran parte dei calciatori rosanero. Telefono bollente e tante idee di mercato, il Palermo è al lavoro...