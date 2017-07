ESCLUSIVA TMW - Palermo, c'è l'offerta a Marcel. Lo Faso-Monaco, si tratta

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Palermo si muove, in entrata ed in uscita. Vicino l'esterno del Nizza, Marcel. Sul tavolo un contratto quinquennale, arriverebbe in prestito con doppia clausola: in caso di serie A il riscatto sarebbe obbligatorio per circa 2,5 milioni; se il Palermo dovesse restare in B invece il riscatto diventerebbe facoltativo e di circa 3 milioni. Lavori in corso, buone possibilità che la trattativa vada in porto. Oggi si chiuderà per Rolando, che ha rinnovato con la Sampdoria e arriverà in prestito con diritto di riscatto: un anno, più tre in caso di permanenza in rosanero. Con la Sampdoria si potrebbe parlare anche di Andrea Rispoli. In uscita Simone Lo Faso, l'attaccante classe 98 è nel mirino del Monaco: i francesi propongono un prestito con diritto di riscatto, operazione da circa 5 milioni più bonus. Il Palermo nicchia sulla formula, vorrebbe un prestito oneroso con riscatto e magari una percentuale sulla futura vendita. La cessione può rappresentare una buona plusvalenza per le casse rosanero. Nelle prossime ore previsto contatto con gli agenti di Diamanti e Gazzi, si cerca una sistemazione. Il Palermo è al lavoro, il ds Fabio Lupo si muove...