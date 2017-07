ESCLUSIVA TMW - Palermo-Coronado, stallo sulle percentuali: la situazione

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Improvviso stallo nella trattativa per il passaggio dell'attaccante Igor Coronado al Palermo. L'accordo per il classe '92 di proprietà del Trapani - definito in quasi tutti dettagli - ha infatti subìto uno stop per via della percentuale di vendita (40%) da destinare al Floriana, club maltese da cui lo stesso Trapani ha acquistato il giocatore. Lo scoglio - secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, potrebbe essere superata usando la formula del prestito.