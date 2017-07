ESCLUSIVA TMW - Palermo: da Marcel a Lo Faso, El Kaoutari e Gazzi. Le ultime

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo al lavoro sul mercato. Nelle prossime ore attesa la risposta per l'arrivo di Marcel, esterno classe 97 del Nizza. Sensazioni positive, si va verso un quinquennale: prestito con diritto di riscatto e doppia clausola, una in caso di promozione in A è un'altra in caso di permanenza in B. Fase di stallo invece per Lo Faso al Monaco: il Palermo lo cederebbe soltanto di fronte ad un'offerta che abbia una base sostanziosa per il prestito con diritto/obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo. Nelle scorse ore il ds Lupo ha incontrato gli agenti di Diamanti, Gazzi ed El Kaoutari. Per il primo potrebbero esserci estimatori in serie B, mentre per quanto riguarda il centrocampista e il difensore il Palermo valuta soluzioni per eventualmente agevolare la partenza dei due calciatori. Per il ruolo di secondo portiere si pensa sempre a Pegolo. Da evidenziare il gradimento della Sampdoria per Andrea Rispoli, ma al momento nel suo ruolo in blucerchiato c'è affollamento. Infine Cisse dello Standard Liegi: è vicinissimo al Fulham, ma ha fatto sapere che darà una risposta al Palermo nelle prossime ore. Rosanero al lavoro, il ds Lupo operativo. A caccia di rinforzi...