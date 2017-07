ESCLUSIVA TMW - Palermo, Diamanti va in ritiro: le ultime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Diamanti ritrova il Palermo. Il trequartista toscano è stato convocato ieri dal club rosanero per il ritiro e oggi intorno alle 18.30 si è recato a Bad, in Austria, dove ha raggiunto i compagni. Diamanti va in ritiro con la squadra agli ordini di Tedino, in attesa della giusta chiamata di mercato. Apprezzamenti - rispediti al mittente - dal Perugia. Ora c'è una timida idea Swansea che comunque non è stata approfondita e la sensazione è che ci vorrà ancora un po' di tempo. E intanto ci pensa il Lugano. Si muove il mercato per Diamanti, che va in ritiro in attesa della chiamata giusta...