ESCLUSIVA TMW - Palermo, El Kaoutari vicino alla risoluzione. Le ultime sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo al lavoro sul mercato. Si allontana dai rosanero il difensore El Kaoutari. Parti più vicine per la risoluzione del contratto, così come Alessandro Gazzi. Intanto il Prato ha chiesto Ferchichi e ha mostrato interesse anche per Fabrizio Alastra. Il giovane portiere ora è pure un'idea del Trapani, che ci pensa e studia la situazione. Continua l'asse con la Sicula Leonzio: dopo Giuliano, Bonfiglio e Punzi, potrebbe andare anche Davide Monteleone. In entrata a centrocampo si lavora per Lobotka, ma il Palermo valuta anche altri profili come Cinelli del Chievo Verona. Rosanero operativi, tra ritiro e calciomercato...