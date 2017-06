ESCLUSIVA TMW - Palermo, Fabio Lupo è il nuovo ds. Francavilla segretario

© foto di Alessio Alaimo

Un incontro a casa Zamparini, in Friuli, per programmare il futuro. Fabio Lupo è il nuovo direttore sportivo rosanero, per lui contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Al summit era presente anche il nuovo allenatore, Bruno Tedino, che arriva dal Pordenone firmando un biennale e si porterà dietro il difensore Ingegneri. Clima disteso e tanta voglia di ripartire, per riportare il Palermo in alto. Sarà ufficiale nelle prossime ore: Fabio Lupo torna alla ribalta e lo fa con i colori rosanero addosso. E per Tedino una grande chance. Il Palermo - che intanto ha ceduto Gonzalez al Bologna e cederà Pezzella all'Udinese - si rinforza anche dietro la scrivania. In arrivo al posto di Roberto Felicori che è approdato al Sassuolo, un nuovo segretario. Si tratta dell'ex Latina Giovanni Francavilla. Volti nuovi ed entusiasmo, si partirà in ritiro il 12 luglio a Bad. Niente spese pazze, ma voglia di tornare protagonisti. Lupo e Tedino sono gli uomini individuati da Zamparini per la risalita del Palermo...