ESCLUSIVA TMW - Palermo, Fulignati verso Cesena. E si raffredda Lo Faso-Monaco

© foto di Federico De Luca

Palermo attivo sul mercato, il portiere Andrea Fulignati si avvicina al Cesena. Operazione in dirittura d'arrivo, possibile fumata bianca nei prossimi giorni. E intanto si raffredda la cessione di Simone Lo Faso al Monaco, che lo avrebbe acquistato e poi ceduto al Cercle Bruges in prestito. E il promettente Fabrizio Alastra, l'anno scorso al Matera e poi al Benevento dove con la squadra di Baroni ha centrato la promozione in serie A, continua ad essere un obiettivo dell'Akragas in prestito...