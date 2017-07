ESCLUSIVA TMW - Palermo, Gazzi verso l'addio: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro sempre più lontano da Palermo per Alessandro Gazzi. Il centrocampista, non convocato per il ritiro, lascerà i rosanero. Contatti anche in giornata tra l'entourage del giocatore ed emissari del Palermo. Possibile la risoluzione del contratto, comunque si lavora in maniera condivisa per trovare una soluzione congeniale alle esigenze del calciatore. Gazzi e il Palermo, prove di addio...