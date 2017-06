ESCLUSIVA TMW - Palermo, gli scenari senza closing. Iachini prima scelta, pochi margini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo al lavoro. Con o senza closing (situazione tutta da verificare). Si cercano un allenatore per la prossima stagione e un direttore sportivo. Zamparini si avvale della consulenza di Gianni Di Marzio e Rino Foschi, ognuno si muove per conto proprio e propone soluzioni. Di Marzio aveva contattato Mauro Meluso, sul tavolo un contratto biennale con opzione. Lo stesso che è stato proposto a Carli, che invece piace a Baccaglini. Per la panchina la prima scelta degli uomini di Zamparini - in questo caso Foschi - è il ritorno di Beppe Iachini. La sensazione però è che ci siano pochi margini. Contatti tra le parti e poca voglia da parte dell'allenatore di rituffarsi in un'esperienza turbolenta. Con Zamparini al timone, per Iachini non ci sono le condizioni. E così un'idea potrebbe essere Tedino, l'allenatore del Pordenone che è idea anche del Trapani. Anche se potrebbe convincere, comunque, il profilo di Oddo. E Carli? Ha l'accordo su tutto e con lui arriverebbe Andrea Innocenti per il settore giovanile. Ma a Palermo ci sono anche i consulenti Di Marzio e Foschi (possibile anche un ritorno ufficiale). Mica facile. Difficile anche pensare che alla lunga Marcello Carli possa avere autonomia o che venga considerato come l'unico responsabile della parte tecnica. Anche perché - pure con Baccaglini - Zamparini rimarrebbe in ogni caso dietro le quinte a dispensare consigli. E quindi, tanto rumore per nulla. Giorni caldi e fondamentali a Palermo, dove intanto arriverà il nuovo team manager Vincenzo Todaro dal Trapani (che lo sostituirà con Giovanni Panetta, figura già all'interno del club granata). Situazione rosanero in evoluzione, aspettando ds e allenatore...