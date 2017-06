ESCLUSIVA TMW - Palermo, idea Lanni e l'Ascoli pensa a Pigliacelli. El Kaoutari in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo operativo sul mercato. C'è stato un incontro in serata tra Zamparini e il ds Fabio Lupo nel quale sono state definite le strategie future. A cominciare dal settore giovanile, dove Sandro Porchia sarà il sostituto di Dario Baccin. Tra i pali si partirà dalla certezza Josip Posavec, ma il Palermo valuta anche un'alternativa di livello che potrebbe essere Lanni dell'Ascoli. Ascoli che potrebbe pensare a Fulignati e intanto valuta fortemente Mirko Pigliacelli del Pescara, l'anno scorso al Trapani. Anche Pigliacelli comunque è un profilo gradito ai rosanero. In uscita oltre Gazzi, Diamanti e Morganella anche El Kaoutari per il quale si cerca una sistemazione anche in virtù di un ingaggio eccessivamente oneroso ancora per due stagioni. In entrata vanno limati gli ultimi dettagli burocratici per Coronado del Trapani, per il quale il Floriana detiene ancora dei diritti economici ma l'operazione dovrebbe comunque concludersi positivamente. Entro qualche giorno previsti nuovi contatti per Claiton del Crotone (si lavora ad un biennale) e Lucioni che il Benevento al momento ritiene incedibile ma la prossima settimana ci potrebbe essere un incontro importante tra l'agente e il club campano per provare a spingere per la cessione al Palermo, che ha fatto un sondaggio per Llamas del Milan. Lupo al lavoro, a caccia di rinforzi. Il Palermo vuole tornare in serie A...