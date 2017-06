ESCLUSIVA TMW - Palermo, incontro con gli agenti di Rispoli e Goldaniga: le ultime

© foto di Federico Gaetano

Palermo al lavoro sul mercato, il ds Fabio Lupo subito operativo per la causa rosanero. In giornata il nuovo direttore sportivo del Palermo ha incontrato l'agente di Goldaniga Giuseppe Riso e poi quello del capitano Andrea Rispoli. Il club ha manifestato la volontà di trattenere i calciatori, se non dovessero arrivare offerte eclatanti i due potrebbero anche prolungare. Fuori dal mercato Chochev e Alesaami. Per domani previsto un incontro con l'agente di Ingegneri del Pordenone, Francesco Romano: verranno limati i dettagli e si chiuderà per un triennale o quadriennale. Non arriveranno invece Suciu e Burrai. Poi sempre nella giornata di domani con l'agente Beppe Accardi verranno analizzate le situazioni di Carlos Embalo, Andrea Accardi e Fiordilino. Il nuovo Palermo comincia a prendere forma. Lupo al lavoro, tra summit vari e il mercato che si accende...