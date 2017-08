ESCLUSIVA TMW - Palermo, incontro con l'agente di Chochev. Toscano al Siracusa, le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un incontro per il futuro. L'agente del centrocampista del Palermo Chochev, Mario Giuffredi, ha incontrato nelle scorse ore il ds rosanero Fabio Lupo. Si è parlato della situazione del bulgaro, probabilmente ci saranno nuovi incontri perché il giocatore riscuote consensi in serie A. Intanto Toscano va in prestito al Siracusa che l'ha spuntata al fotofinish sulla Sicula Leonzio. Ed è stata definita la cessione di Fulignati al Cesena e l'arrivo di Carmine Setola in rosanero. Le prossime invece saranno le ore di Dawidowicz dal Benfica, anche lui nuovo rinforzo rosanero. Fabio Lupo è al lavoro, il Palermo si muove...