ESCLUSIVA TMW - Palermo, La Gumina e Pirrello verso il rinnovo

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Lavori in corso in casa Palermo. Dopo il mercato prolungheranno i rispettivi contratti in scadenza nel 2019 oltre Andrea Accardi e Luca Fiordilino anche l'attaccante Antonino La Gumina e il difensore Roberto Pirrello. Aria di rinnovo, il Palermo blinda i suoi talenti...