ESCLUSIVA TMW - Palermo, la Juve su Angileri. In giornata summit per Lo Faso

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo a lavoro sul mercato. La Juventus pensa ad Antony Angileri, difensore classe 2001 dei rosanero. Ci sono stati dei contatti, è una situazione che verrà approfondita nei prossimi giorni ed è un'operazione con buone possibilità di riuscita. Nelle prossime ore invece sono previsti contatti tra il ds Fabio Lupo e l'entourage di Simone Lo Faso, l'attaccante classe 98 tramontata l'ipotesi Monaco che lo avrebbe dirottato al Cercle Bruges al momento non ha altre offerte concrete. Qualche apprezzamento non approfondito invece si registra da più parti. Situazione in evoluzione. Il Palermo è al lavoro, tra la Juve che chiama Angileri e una sistemazione per Lo Faso...