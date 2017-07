ESCLUSIVA TMW - Palermo, Lo Faso-Monaco pista calda. Punzi verso la Leonzio

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo al lavoro sul mercato. Definita l'operazione Gnahore, contratto di quattro anni. Si allontana sempre di più invece il difensore El Kaoutari: ieri c'è stato un'ulteriore passo verso una soluzione condivisa che possa far esprimere il giocatore in un altro contesto. Contatti con il Trapani, interesse sempre Fulignati e la società granata ha chiesto al Palermo Bentivegna, ma non è una pista attuale, almeno per il momento. Saluta Palermo il difensore Punzi, in prestito: è vicino alla Sicula Leonzio, con lui anche Giuliano e Bonfiglio. Mentre Marson va verso il Pordenone. Qualche apprezzamento anche per Fabrizio Alastra, una situazione che verrà approfondita in queste settimane. Nelle scorse ore contatto con l'agente di Lo Faso: pista Monaco sempre d'attualità, oggi è la squadra più vicina e si potrebbe fare anche in prestito con obbligo di riscatto, anche se il Palermo preferirebbe la cessione a titolo definitivo. Nessun contatto invece con il Milan, almeno per adesso: potrebbe essere un profilo che piace, ma i rossoneri non hanno intavolato trattativa con il Palermo. Fase interlocutoria invece per Goldaniga che piace sempre a Genoa e Sassuolo (il Palermo potrebbe pensare a Pomini dei neroverdi come vice Posavec) e Andrea Rispoli che ha qualche richiesta subordinata ad altre cessioni da parte delle squadre interessate. E oggi scatta il ritiro, il Palermo è al lavoro...