ESCLUSIVA TMW - Palermo, muro Ascoli per Lanni. Continua il pressing per Lucioni

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo al lavoro sul mercato con il suo ds Fabio Lupo a caccia di rinforzi. Oggi contatti con l'Ascoli per il portiere Lanni, muro del club marchigiano sulla cessione ai rosanero. Palermo che continua il pressing per Lucioni del Benevento, ancora obiettivo nonostante la società campana non abbia intenzione di privarsene. Sullo sfondo sempre Claiton del Crotone. E spunta l'idea Luca Martinelli del Foggia, che ha già lavorato con il ds Lupo alla Sampdoria. Il Palermo intanto ha praticamente preso Rolando e oggi avrà ulteriori contatti per Ganz, che rimane idea forte del Pescara. Previsto un contatto telefonico con Andrea Rispoli già nella giornata di oggi per fargli presente la volontà societaria di trattenerlo. E nei prossimi giorni è previsto un summit interlocutorio con gli agenti di Simone Lo Faso a cui pensa l'Inter che potrebbe girarlo alla Sampdoria ma ha anche mercato all'estero. Il Palermo si muove, a caccia di rinforzi...