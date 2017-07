ESCLUSIVA TMW - Palermo, no ad Armenteros. Da Bellusci a Lo Faso, le ultime

© foto di Federico De Luca

Palermo al lavoro sul mercato. Inizia una settimana importante, sarà quella che porterà alla cessione di Edoardo Goldaniga e Leonardo Marson al Sassuolo (probabile ufficialità tra martedì e mercoledì), mentre in rosanero arriverà Alberto Pomini. Ma sarà anche la settimana che potrebbe portare Simone Lo Faso al Monaco, situazione in evoluzione e la sensazione è che si possa chiudere entro poco tempo grazie anche alla mediazione dell'agente Pastorello. Il portiere classe 97 Fabrizio Alastra è vicino alla Carrarese (che pensa anche a Grillo, idea pure di Piacenza e Siracusa), un'occasione per mettere in mostra il suo grande potenziale, mentre Tafa può rinnovare e poi trasferirsi in serie C, dove tra tutte ci pensa l'Akragas. Il Gubbio pensa a Toscano, che piace pure al Siracusa. In entrata verranno approfonditi i contatti per Luca Antei del Sassuolo ed è vicino Giuseppe Bellusci che ha richieste dall'estero, ma la sensazione è che voglia rientrare in Italia pur rinunciando ad altre offerte più importanti dal punto di vista economico. Il Palermo c'è e ci sono buone possibilità che Bellusci vesta rosanero. In attacco è stato fatto il nome di Armenteros, non è un profilo a cui il Palermo sta pensando nonostante sia stato proposto. E in settimana si parlerà anche di Vincent Marcel del Nizza, un'idea che potrebbe essere approfondita dopo la partenza di Lo Faso. E la Fiorentina - che ha come opzione principale il Cholito Simeone - potrebbe pensare a Nestorovski...