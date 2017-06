ESCLUSIVA TMW - Palermo, nuovi contatti per Antei e Coronado: le ultime

© foto di Federico De Luca

Giornata fitta di impegni per il nuovo ds del Palermo Fabio Lupo. In giornata c'è stato un contatto per Igor Coronado, trequartista del Trapani che è finito anche nel mirino del Chievo Verona. Coronado ha dato grande disponibilità a trasferirsi in rosanero, previsto un contatto nelle prossime ore tra Lupo e il ds del Trapani Fabrizio Salvatori, si cercherà un'intesa e di bruciare sul tempo il Chievo. Oggi per il Palermo contatti anche con Danilo Caravello, agente di Luca Antei: c'è la disponibilità anche del difensore del Sassuolo. Per quanto riguarda le uscite, da segnalare un contatto con Luca Puccinelli, agente di Alessandro Diamanti, che non dovrebbe partire per il ritiro e si cerca una soluzione anche all'estero. Palermo al lavoro e nelle prossime ore contatti con gli agenti di Rispoli e Goldaniga: la società vorrebbe tenerli entrambi, si lavora per una soluzione. Il Palermo si muove, Lupo è al lavoro...