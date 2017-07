ESCLUSIVA TMW - Palermo, nuovi contatti per Marcel. Si valuta Rafael, le ultime

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Giornata interlocutoria per il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo. Nuovi contatti per Marcel del Nizza, si continua a lavorare per il prestito con diritto di riscatto e cresce la fiducia. Lunedì invece sarà il giorno di Rolando dalla Sampdoria. Fase di stallo per Lo Faso al Monaco: il Palermo è disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo, si continua a lavorare. In difesa si tiene d'occhio ancora la situazione di Luca Antei del Sassuolo. Sassuolo che continua a pensare a Goldaniga mettendo sul piatto 3,5 milioni più un'eventuale contropartita. E sullo sfondo sempre il Genoa che propone 4 milioni. Ai rosanero come secondo portiere piace sempre Pegolo ma si valuta anche Rafael del Cagliari. Si allontana El Kaoutari, si cerca una soluzione condivisa per l'addio. Si raffredda la pista Struna al Chievo. E in uscita c'è Ferchichi in prestito, piace al Padova. Il Palermo si muove, tra entrate e uscite...