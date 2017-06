ESCLUSIVA TMW - Palermo, passi avanti per Carli

© foto di Federico De Luca

Marcello Carli e il Palermo, passi avanti. Dopo il no di Meluso del Lecce, l'ex direttore dell'Empoli è tornato in corsa per la poltrona di ds dei rosanero. Ultimi contatti positivi, Carli - chiamato a cancellare la pesante macchia della stagione che è appena terminata con la retrocessione dell'Empoli - si avvicina al Palermo...