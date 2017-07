ESCLUSIVA TMW - Palermo, per la difesa si torna su Antei e Salamon. Lo Faso-Monaco, ore calde

© foto di Federico Gaetano

Il Palermo è al lavoro per rinforzare l'organico in vista del prossimo campionato. Il ds Fabio Lupo al lavoro. Per la difesa torna di moda il nome di Luca Antei del Sassuolo, con il club di Squinzi ai dettagli la trattativa che porterà Alberto Pomini in rosanero e Leonardo Marson in neroverde. Il Palermo torna anche su Bartosz Salamon del Cagliari, un'altra idea a cui il ds Lupo lavorerà nei prossimi giorni. Nelle prossime ore incontro con l'agente di Rispoli, mentre il Genoa oggi non ha concretizzato per Goldaniga e c'è stato un ritorno di fiamma da parte del Sassuolo. Può restare e rinnovare Michel Morganella, lo svizzero convince e nel caso in cui partisse Rispoli potrebbe rimanere e tornare protagonista. Sono ore calde per la cessione di Simone Lo Faso al Monaco: previsto summit per definire i dettagli della trattativa e stabilire la formula giusta. Prossima settimana invece contatto decisivo per Murawski, che rimane un'idea per il centrocampo. Il Palermo è operativo, con idee chiare e voglia di tornare in serie A...