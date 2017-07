ESCLUSIVA TMW - Palermo, Plescia e Punzi al Siracusa. Lo Faso-Monaco, si tratta

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Due operazioni in uscita per il Palermo. In via di definizione le cessioni in prestito dell'attaccante Plescia e del difensore Punzi al Siracusa, trattative ai dettagli. Per i due calciatori una nuova esperienza, a caccia di minuti e continuità. Il Siracusa guarda in casa Palermo e punta anche al ritorno di Toscano. Mentre prosegue la trattativa per Simone Lo Faso al Monaco, entro qualche giorno nuovi contatti e la sensazione è che si possa chiudere. Il Palermo si muove...