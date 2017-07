ESCLUSIVA TMW - Palermo-Pomini, ci siamo. Lo Faso-Monaco, si va avanti

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Un nuovo portiere per il Palermo. Praticamente preso Alberto Pomini dal Sassuolo, le prossime ore saranno importanti per la definizione della trattativa. Pomini è virtualmente rosanero. Da valutare se nell'operazione verrà inserito Leonardo Marson oppure no, il terzo portiere rosanero interessa ma il Palermo ha ricevuto apprezzamenti anche da Pordenone e Carrarese (che pensa anche ad Alastra, obiettivo pure di Trapani e Prato). Va avanti anche la trattativa per Simone Lo Faso al Monaco: previsti nelle prossime ore nuovi contatti, oggi è l'unica società che ha mosso passi concreti con il Palermo. E nelle prossime ore in agenda del ds Lupo anche contatti con Giuseppe Riso che rappresenta Edoardo Goldaniga e con l'agente di Andrea Rispoli che ha alcune richieste e potrebbe andare via. Il Palermo si muove, mercato in fermento...