ESCLUSIVA TMW - Palermo, Pomini più vicino. Lo Faso verso la permanenza, Ferchichi al Vicenza

© foto di Federico De Luca

Palermo al lavoro sul mercato. Si avvicina Alberto Pomini del Sassuolo, il portiere dovrebbe legarsi ai rosanero con un contratto annuale con opzione in caso di promozione in serie A. Sarà lui il vice Posavec. Definita la cessione di Monteleone alla Sicula Leonzio, si raffredda invece la cessione di Punzi alla squadra di Lentini. Il Palermo continua a lavorare per Vincent Marcel del Nizza e per Lobotka. Mentre Simone Lo Faso va verso la permanenza in rosanero, anche se non è da escludere nei prossimi giorni un nuovo approccio con il Monaco. La situazione verrà approfondita più avanti, ma potrebbe restare anche Embalo. E intanto Parma, Carrarese, Prato e soprattutto Trapani apprezzano Fabrizio Alastra. Mentre Ferchichi è ad un passo dal Vicenza. Il Palermo si muove, il ds Fabio Lupo è al lavoro...