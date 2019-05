ESCLUSIVA TMW - Palermo retrocesso, Zaccardo: "Al calcio serve più credibilità"

Finale di stagione amaro, almeno finora, per il Palermo, retrocesso ieri in Serie C. In attesa, ovviamente, di nuove pronunce, i tifosi rosanero si interrogano su quale sarà il futuro della squadra. Che aveva conquistato in stagione il diritto a giocare i playoff per andare in Serie A. Abbiamo parlato di quanto successo con Cristian Zaccardo, 142 presenze con i siciliani: "Difficile dire qualcosa. Avendo giocato quattro anni nel Palermo, posso dire che mi dispiace tantissimo per la situazione spiacevole che sta attraversando il club".

Nuovo caos nel calcio italiano.

"Mi dispiace per tutta la città, ma anche per il calcio in generale. Nella vita se qualcuno ha sbagliato è giusto che si assuma le sue responsabilità e venga fatta giustizia".

Serve più credibilità.

"Io mi auguro che in futuro venga data più credibilità al mondo del calcio in generale cercando e sperando che episodi negativi siano sempre meno in futuro perché il calcio regala emozioni forti e purtroppo queste situazioni tolgono entusiasmo e affetto agli amanti, a mio avviso, di questo meraviglioso sport".