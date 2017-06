ESCLUSIVA TMW - Palermo, sempre più Carli. Team manager, vicino Todaro del Trapani

© foto di Claudio Puccio/TuttoPalermo.net

Il Palermo cerca ancora un direttore sportivo. Si avvicina sempre di più Marcello Carli dell'Empoli: l'idea è un contratto biennale con opzione. Il dirigente toscano entro pochi giorni scioglierà le riserve e poi potrebbe anche arrivare la fumata bianca. Il Palermo intanto si muove anche per altre figure all'interno del club. Si tratta Vincenzo Todaro del Trapani (palermitano) come team manager, operazione avviata e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca anche se bisogna ancora definire. Il Palermo si muove, punta Carli e guarda in casa Trapani per il nuovo team manager...