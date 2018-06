ESCLUSIVA TMW - Palermo, Setola in prestito in caso di Serie A

Fonte: Simone Lorini

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'esito dei playoff di Serie B decideranno il futuro del giovane talento del Palermo Carmine Setola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe 1999 potrebbe rimanere a Palermo qualora i rosanero non centrassero la promozione nella massima serie. In caso di Serie A, invece, Setola potrebbe essere ceduto in prestito. Su di lui si sono già mosse Ascoli, Carpi e Pescara.