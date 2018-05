ESCLUSIVA TMW - Palermo, sfida al Foggia per Sini della Viterbese

© foto di Federico Gaetano

Un gol pesante, domenica scorsa, contro il Pisa, con la maglia della Viterbese. Simone Sini, ventisei anni, è stato tra i protagonisti assoluti della stagione del club di Camilli, lui che a diciotto anni esordiva in Serie A in quel di Lecce. 34 presenze che gli sono valse, anche in attesa del ritorno play-off contro i toscani, attenzioni e sirene di mercato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, Foggia e Palermo sarebbero sul difensore di Sesto San Giovanni.