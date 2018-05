ESCLUSIVA TMW - Palermo, si lavora alla permanenza di Dawidowicz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pawel Dawidowicz ha convinto il Palermo. Il Presidente Zamparini ha deciso di provare a trattenere il difensore di proprietà del Benfica. Difficile che si arrivi al riscatto alle cifre pattuite, motivo per cui la società rosanero sta cercando vie alternative per la permanenza del polacco. Si cercherà di ottenere uno sconto sul riscatto, oppure - via più probabile - il rinnovo del prestito. A breve contatti ufficiali tra i club per arrivare alla fumata bianca. Dawidowicz e il Palermo, prove di futuro ancora insieme...