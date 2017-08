ESCLUSIVA TMW - Palermo, stallo Lo Faso-Sassuolo. Contatti per Damascan

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Fase di stallo per il trasferimento dal Palermo al Sassuolo di Simone Lo Faso, attaccante classe '98 prodotto del vivaio rosanero. Secondo quanto raccolto da TMW, il club neroverde al momento è impegnato sul fronte delle uscite. E il Palermo attente segnali: per sostituire il talento di casa, il club siciliano ha preso contatti per arrivare a Vitalie Damascan, moldavo classe '99 dello Sheriff Tiraspol. Operazione, però, subordinata alla cessione di Lo Faso, non ancora concretizzata.